【復活節選股】遊戲版號復批 揀網易（09999）最值博

復活節假率先部署，焦點股份買賣策略！（不斷更新）新增「遊戲股網易9999最值博」（內附策略）。其他包括：、京東 （09618） 、中移動 （00941） 、領展 （00823） 、中銀香港 （02388） 、中海油服 （02883） 、海螺水泥 （00914） 、海爾智家 （06690） 、兗礦能源 （01171）

*逢周晚上8時《ET財智Talk》專家解構市場形勢*

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