【復活節選股】遊戲版號復批 揀網易（09999）最值博 股市 12:57 2022/04/18 分享： 分享： 復活節假率先部署，焦點股份買賣策略！（不斷更新）新增「遊戲股網易9999最值博」（內附策略）。其他包括：、京東 （09618） 、中移動 （00941） 、領展 （00823） 、中銀香港 （02388） 、中海油服 （02883） 、海螺水泥 （00914） 、海爾智家 （06690） 、兗礦能源 （01171） *逢周晚上8時《ET財智Talk》專家解構市場形勢* 一按即睇：（不斷更新） 遊戲股網易9999最值博 京東9618可趁低吸納 中移動941有機會突破60元 中銀香港2388可博兩成升幅 海螺水泥914跑贏大市可留意 中海油服2883追博空間至少兩成 晚市重開、揀領展823有升有息 海爾智家6690受惠國策有錢景？ 兗礦能源1171受惠國策推「雙碳」 招金1818有望再破頂 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 2022/04/14 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡 2022/04/13 內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡 國策受惠股｜綠色電力可取 揀行業龍頭龍源電力（00916） 2022/04/13 國策受惠股｜綠色電力可取 揀行業龍頭龍源電力（00916） 國策重新能源 何謂「雙碳」你要知 2022/04/13 國策重新能源 何謂「雙碳」你要知 國策受惠股｜龍源電力（00916）買賣策略話你知 2022/04/13 國策受惠股｜龍源電力（00916）買賣策略話你知 你可能感興趣 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 19:40 2022/04/14 美國聯儲局今季連續兩次加息半厘？美股後市能否企穩睇3大關鍵 內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡 20:02 2022/04/13 內地遊戲版號復批、最壞時間已過？陳偉聰：政策風險未消除、勿博得太盡 國策受惠股｜綠色電力可取 揀行業龍頭龍源電力（00916） 11:18 2022/04/13 國策受惠股｜綠色電力可取 揀行業龍頭龍源電力（00916） 最新專欄文章 更多 超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 今日 超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅 今日 本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅 憧憬內房鬆綁、國策谷基建 海螺水泥（00914）跑贏大市可留意 今日 憧憬內房鬆綁、國策谷基建 海螺水泥（00914）跑贏大市可留意 國際油價高企 中海油服（02883）追博空間至少兩成 今日 國際油價高企 中海油服（02883）追博空間至少兩成 遊戲版號復批 揀網易（09999）最值博 今日 遊戲版號復批 揀網易（09999）最值博 建材水泥股 海螺水泥（00914） 石油石化股 中海油田服務（02883） 收息產品 加息 美國聯儲局 本地銀行股 網易（美：NTES） 中銀香港（02388）