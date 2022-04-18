【法國大選】逾6成極左選民擬投棄權或白票 僅3成願投馬克龍

法國將於下周日（24日）舉行次輪總統選舉，現任總統馬克龍相隔5年，再次與極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐對決。極左翼候選人梅朗雄被視為是次大選「造王者」，二人極力爭取左翼民眾選票，但有調查顯示，梅朗雄大部分支持者拒絕投票或投白票，增加大選不確定性。

馬克龍爭取年輕選民支持 馬琳勒龐承諾幫助弱勢社群 【下一頁】

法國極左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在首輪選舉以22%得票率排名第3，無緣進入次輪總統選舉。梅朗雄落敗後曾呼籲支持者不要投票予馬琳勒龐（Marine Le Pen），但未有表態力撐馬克龍（Emmanuel Macron），僅表示將舉行公眾諮詢，指導支持者投票。

梅朗雄所屬政黨周日（17日）公布黨內內部諮詢結果，約21.5萬受訪者中，超過66%表示拒絕投票、投白票或破壞選票；只有逾33%受訪者表示會轉投馬克龍，投票予馬琳勒龐則不列為選項。

梅朗雄競選團隊在網站表示，諮詢結果並非要求選民投票給任何人，每個人能從中得出自己的結論，並以他們認為合適的選擇去投票。

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另一民調結果顯示，約33%梅朗在支持者會投票給馬克龍、與內部諮詢結果相近；16%支持馬琳勒龐，仍有51%選民仍未決定投票意向，使選舉不確定性增加。

馬克龍與馬琳勒龐在首輪選舉得票相近，二人積積拉攏極左選民票源。馬克龍為爭取年輕及教育程度高的左翼選民支持，大打綠化能源牌，承諾要法國成為首個停止使用石油、煤炭及天然氣的大國，增加使用核能及風力發電等。

馬琳勒龐則極力爭取工人階級、農村地區的左翼選民支持，專注應對生活成本、石油價格高企等問題。

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責任編輯：郭麗明