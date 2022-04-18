【班次恢復】新巴城巴明起恢復部份學校路線及特別班次 周四逐步加強班次

因應政府分三階段放寬社交距離措施及學校恢復面授課堂安排，城巴新巴將於明天（19日）開始恢復部分學校路線及特別班次的服務，並於周四（21日）起，逐步加強班次及恢復部份早前於第五波疫情期間暫停服務的路線。

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城巴新巴表示，有鑑於早前第五波疫情期間客量急跌，將根據最新的客量數據，逐步恢復服務，而目前首要任務是在社會復甦期間，妥善平衡乘客需要及實際需求。

城巴新巴又指，為靈活應付市民對巴士服務的需求，將於下周一（25日）起於繁忙時段期間在主要地段額外調配後備巴士車隊，並留意各條路線的營運情況，按實時的客量數據作靈活調動車隊加強服務，以確保服務水平能應付乘客需求。

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責任編輯：羅浩濂