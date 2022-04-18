【烏克蘭戰爭】烏稱完成歐盟申請表 正式啟動加入程序（第二版）

俄羅斯和烏克蘭戰爭持續，烏克蘭早前已簽署加入歐盟申請。烏國政府近日表示，已完成填寫加入歐盟的申請表，正式啟動加入程序。歐盟將開始審核烏克蘭狀況，評估是否批准加入歐盟。烏方希望6月前完成審核，趕及參與歐盟委員會會議。

（第二版更新澤連斯基與IMF商討戰後重建）

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）辦公室副幕僚長Ihor Zhovkva周日（17日）宣布，烏方已完成加入歐盟申請表，表示歐盟委員會需要發出建議，決定烏克蘭是否符合加入條件。

Zhovkva表示，烏克蘭預期在6月前取得加入候選國資格，趕及在6月23至24日時，參加今年的歐盟委員會會議。Zhovkva指入歐盟會談需要開啟，過後便可以商討烏克蘭成為歐盟成員國資格。

歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）早前訪問烏克蘭，在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），並交予對方歐盟加入申請表。馮德萊恩當時承諾，將加快處理烏克蘭的入歐申請，不會像以往一般需要數年時間，而是數周。

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澤連斯基周日與國際貨幣組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）通電話，商討烏克蘭的財政穩定及戰後重建。澤連斯基表示，雙方有明確計劃，同時亦有相同願景，非常確定雙方合作將持續有成果。格奧爾基耶娃其後亦確認通話，表示支持將為重建一個現代化且更具競爭力的烏克蘭打好基礎。

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責任編輯：吳漢培