  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (一) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】烏稱完成歐盟申請表 正式啟動加入程序（第二版）

環球政治 17:00 2022/04/18

分享：

分享：

俄羅斯和烏克蘭戰爭持續，烏克蘭早前已簽署加入歐盟申請。烏國政府近日表示，已完成填寫加入歐盟的申請表，正式啟動加入程序。歐盟將開始審核烏克蘭狀況，評估是否批准加入歐盟。烏方希望6月前完成審核，趕及參與歐盟委員會會議。

（第二版更新澤連斯基與IMF商討戰後重建）

【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒棄烏東部分領土 換取停戰 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）辦公室副幕僚長Ihor Zhovkva周日（17日）宣布，烏方已完成加入歐盟申請表，表示歐盟委員會需要發出建議，決定烏克蘭是否符合加入條件。

Zhovkva表示，烏克蘭預期在6月前取得加入候選國資格，趕及在6月23至24日時，參加今年的歐盟委員會會議。Zhovkva指入歐盟會談需要開啟，過後便可以商討烏克蘭成為歐盟成員國資格。

歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）早前訪問烏克蘭，在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），並交予對方歐盟加入申請表。馮德萊恩當時承諾，將加快處理烏克蘭的入歐申請，不會像以往一般需要數年時間，而是數周。

【烏克蘭戰爭】烏外長：俄烏最近無外交交流 馬里烏波爾勢成和談紅線 【下一頁】

澤連斯基周日與國際貨幣組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）通電話，商討烏克蘭的財政穩定及戰後重建。澤連斯基表示，雙方有明確計劃，同時亦有相同願景，非常確定雙方合作將持續有成果。格奧爾基耶娃其後亦確認通話，表示支持將為重建一個現代化且更具競爭力的烏克蘭打好基礎。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸利沃夫 澤連斯基表明不以領土換停戰（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸利沃夫 澤連斯基表明不以領土換停戰（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱完全控制馬里烏波爾 烏軍拒降稱繼續戰鬥（第二版）
2022/04/17
【烏克蘭戰爭】俄稱完全控制馬里烏波爾 烏軍拒降稱繼續戰鬥（第二版）
【烏克蘭戰爭】報道指俄下令擊落Starlink衛星 俄否認稱想法具創意
2022/04/17
【烏克蘭戰爭】報道指俄下令擊落Starlink衛星 俄否認稱想法具創意
【俄烏戰爭】據報英派特種部隊訓練烏軍 俄警告美勿向烏供武
2022/04/16
【俄烏戰爭】據報英派特種部隊訓練烏軍 俄警告美勿向烏供武
【俄烏戰爭】據報澤連斯基要求拜登 將俄列支持恐怖主義國家
2022/04/16
【俄烏戰爭】據報澤連斯基要求拜登 將俄列支持恐怖主義國家

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸利沃夫 澤連斯基表明不以領土換停戰（不斷更新）
今日 17:35
【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸利沃夫 澤連斯基表明不以領土換停戰（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱完全控制馬里烏波爾 烏軍拒降稱繼續戰鬥（第二版）
17:54 2022/04/17
【烏克蘭戰爭】俄稱完全控制馬里烏波爾 烏軍拒降稱繼續戰鬥（第二版）
【烏克蘭戰爭】報道指俄下令擊落Starlink衛星 俄否認稱想法具創意
12:40 2022/04/17
【烏克蘭戰爭】報道指俄下令擊落Starlink衛星 俄否認稱想法具創意
軍事 政治 地緣政治 烏克蘭 歐盟 澤連斯基 馮德萊恩 戰爭 俄羅斯

上一篇文章

約翰遜遭指控發起英首相府派對 否認曾誤導國會

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】網傳莫斯科號沉沒前相片 倖存船員首現身
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克私有化帖文被裁定失實 面對巨額索償
馬斯克私有化帖文被裁定失實 面對巨額索償
【烏克蘭戰爭】報道指俄下令擊落Starlink衛星 俄否認稱想法具創意
【烏克蘭戰爭】報道指俄下令擊落Starlink衛星 俄否認稱想法具創意
【烏克蘭戰爭】俄稱完全控制馬里烏波爾 烏軍拒降稱繼續戰鬥（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄稱完全控制馬里烏波爾 烏軍拒降稱繼續戰鬥（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸利沃夫 澤連斯基表明不以領土換停戰（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸利沃夫 澤連斯基表明不以領土換停戰（不斷更新）
拜登演講後與「空氣」握手 健康狀況再惹關注（有片）
拜登演講後與「空氣」握手 健康狀況再惹關注（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月18日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月18日 時間18:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款