【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒棄烏東部分領土 換取停戰

俄羅斯早前稱已完全佔領烏克蘭城市馬里烏波爾（Mariupol），發出最後通牒敦促剩餘烏軍投降。但烏克蘭總統澤連斯基接受美媒專訪時表明，烏克蘭拒絕放棄烏東部分領土來換取與俄羅斯停戰，更強調烏軍準備於當地迎戰俄軍。

【烏克蘭戰爭】烏外長：俄烏最近無外交交流 馬里烏波爾勢成和談紅線 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）周日（17日）報道，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上周五（15日）接受CNN訪問時指他不信任俄羅斯政府，認為俄羅斯一旦能奪取頓巴斯（Donbas）地區，難以擔保其會否再次嘗試攻佔烏克蘭首都基輔（Kyiv）。

澤連斯基形容俄軍不重視烏克蘭人民的生命，指全球應為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）動用戰略核武的可能性做準備，又強調烏軍仍急需國際援助來抵禦俄軍即將在烏東及南部展開的攻勢。

澤連斯基稱他準備與俄羅斯進行外交接觸，希望結束戰爭。他強調烏克蘭最終要承受戰爭的一切後果，因此只要有渠道都願意對話。

但他指俄軍襲擊烏克蘭人令外交和談更難成事，烏克蘭不願意不理會對話好壞，只能在俄羅斯發出最後通牒的情況下對話。

美國總統拜登（Joe Biden）上周表示，他認為俄軍正在烏克蘭實施種族滅絕。澤連斯基認同拜登的説法，指控俄軍不但殺害烏克蘭士兵，更屠殺平民，甚至在街頭槍殺步行或乘坐公共交通工具的平民。

至於法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前公開表明反對拜登上述言論，澤連斯基表示上周與馬克龍通話時，已邀請對方親赴烏克蘭看看當地的慘況。

澤連斯基認為馬克龍是希望確保與俄羅斯對話的外交門戶繼續敞開，但他希望馬克龍明白俄軍的行為已超越戰爭的程度，只能用種族滅絕來形容。

而拜登上周曾表示有意前往當地，但美方仍在討論是否安排高級官員前往烏克蘭。澤連斯基表示希望拜登也能親自訪問烏克蘭，認為拜登也會這樣做。

【烏克蘭戰爭】俄稱完全控制馬里烏波爾 烏軍拒降稱繼續戰鬥（第二版） 【下一頁】

澤連斯基談及烏克蘭戰爭造成的死傷時表現感傷，形容看到人們死亡對他而言是最大傷痛（a great pain for me）。

多國領袖曾在今年1月的大屠殺紀念日承諾，日後不會再發生同類事件。而澤連斯基表示在俄烏發生衝突之後，他不再信任這一切。

澤連斯基表示唯一的信念是相信自己、人民及軍隊，以及各國除了開腔表態以外，更會用行動來支持烏克蘭。

他表示，拜登上周批准8億美元（約62.4億港元）額外資金援助烏克蘭購買更先進新型武器很有幫助，但稱烏克蘭仍需更多資金。

澤連斯基更反駁外國稱，烏克蘭要求他們提供烏軍未曾接受使用訓練的部分武器。他表示烏克蘭準備使用任何類型武器，亦有能力學習如何使用新武器，僅需要外國快速交付這批武器。

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責任編輯：鄭錦玲