【券商點睇】分析指人行降準幅度低於預期 內銀A股集體下跌

港股周一（18日）無市，但A股並未因人民銀行宣布降準而造好，上證指數低開0.8%，中午報3186點。值得注意是，內銀A股表現不濟，集體報跌，其中招商銀行（滬：600036）上午一度跌8.6%，中午跌幅收窄至6.6%，為跌幅最多的內銀股。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

另一方面，國有四大銀行的跌幅相對輕微，工商銀行（滬：601398）中午跌0.6%，農業銀行（滬：601288）回落0.7%。分析指，人民銀行決定於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，但降幅低於市場普遍預期。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

申萬宏源認為，力度差於預期主要因通脹壓力、外部約束等。此外本次降準共釋放長期資金約5,300億元人民幣，每年降低成本約65億元人民幣，從量和價的角度看，本次寬貨幣力度偏弱，訊號意義大於實際意義。華泰證券認為，美國聯儲局快速加息背景下，對人行降息或主觀上受到一定制約，從而訴諸降準。但是在降融資成本層面，降準效用或不及直接降息。

【同場加映】溫股知新：恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛