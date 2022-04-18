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【券商點睇】分析指人行降準幅度低於預期 內銀A股集體下跌

股樓投資 12:01 2022/04/18

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港股周一（18日）無市，但A股並未因人民銀行宣布降準而造好，上證指數低開0.8%，中午報3186點。值得注意是，內銀A股表現不濟，集體報跌，其中招商銀行（滬：600036）上午一度跌8.6%，中午跌幅收窄至6.6%，為跌幅最多的內銀股。

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另一方面，國有四大銀行的跌幅相對輕微，工商銀行（滬：601398）中午跌0.6%，農業銀行（滬：601288）回落0.7%。分析指，人民銀行決定於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，但降幅低於市場普遍預期。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份，請按【見下頁

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申萬宏源認為，力度差於預期主要因通脹壓力、外部約束等。此外本次降準共釋放長期資金約5,300億元人民幣，每年降低成本約65億元人民幣，從量和價的角度看，本次寬貨幣力度偏弱，訊號意義大於實際意義。華泰證券認為，美國聯儲局快速加息背景下，對人行降息或主觀上受到一定制約，從而訴諸降準。但是在降融資成本層面，降準效用或不及直接降息。

【同場加映】溫股知新：恒指補裂口 績優股佔優

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記者：林衛

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