【中石油857】中石油增資本開支勘探生產 未來業績打下堅實基礎

中石油（00857）去年經營業績創2015年以來最好水平，實現營業收入2.61萬億元（人民幣，下同），按年升35.2%；實現歸母淨利潤921.6億元，按年增385%。同時，四大業務板塊均實現盈利，勘探與生產板塊實現經營利潤684.5 億元，按年升196.4%，主要受益於經濟復甦帶來的油氣需求增加及供給緊張；煉化板塊實現經營利潤497.4 億元，煉油業務和化工業務均創歷史新高；天然氣和管道板塊實現經營利潤 439.7 億元，進口天然氣業務大幅減虧。

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國泰君安指，隨着俄烏衝突持續，全球能源供應的不確定性增加，加上OPEC+拒絕大幅增產要求及國際原油庫存處於低位等因素，原油供應或將持續趨緊，預計全球原油供需不平衡的狀況將延續，油價將隨之維持高位，公司上游勘探業務將持續受益。

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該行認為，短期中石油盈利將得到高油價的支撐。中長期公司勘探及生產業務穩步推進，計劃今年資本開支按年升1.6%至1,812億元，將持續對國內重點盆地進行規模效益勘探開發，有助於為公司未來業績增長打下堅實基礎，此外在「雙碳」戰略目標下，公司積極布局新能源領域，持續推進氫能、光伏等業務，看好公司未來表現，推薦買入。

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記者：林衛