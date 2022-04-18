【宏觀數據】3月社消零售增速由正轉負 按年跌3.5%差過預期

國家統計局於周一（18日）公布一系列數據，以3月社會消費零售總額增速又正轉負，最讓人失望，3月按年下降3.5%，差於預期﹐也大幅弱過1至2月增長6.7%，反映疫情反覆嚴重打擊居民的消費意欲。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

以第一季計，社消零售總額10.87萬億元（人民幣，下同），按年增長3.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額9.79萬億元，增長3.6%。扣除價格因素，第一季社會消費品零售總額按年實際增長1.3%。按消費類型分，第一季商品零售9.8萬億元，按年增長3.6%；餐飲收入1.07萬億元，增長0.5%。

【延伸閱讀】大行報告：對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

按零售業態分，第一季限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店和專賣店零售額分別增長3.2%、10.1%、6.6%和1%，百貨店按年下降3.3%。至於全國網上零售額為3.01萬億元，按年增長6.6%。其中，實物商品網上零售額2.53萬億元，增長8.8%。

【同場加映】溫股知新：恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛