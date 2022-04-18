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【宏觀數據】3月社消零售增速由正轉負 按年跌3.5%差過預期

股樓投資 11:12 2022/04/18

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國家統計局於周一（18日）公布一系列數據，以3月社會消費零售總額增速又正轉負，最讓人失望，3月按年下降3.5%，差於預期﹐也大幅弱過1至2月增長6.7%，反映疫情反覆嚴重打擊居民的消費意欲。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

以第一季計，社消零售總額10.87萬億元（人民幣，下同），按年增長3.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額9.79萬億元，增長3.6%。扣除價格因素，第一季社會消費品零售總額按年實際增長1.3%。按消費類型分，第一季商品零售9.8萬億元，按年增長3.6%；餐飲收入1.07萬億元，增長0.5%。

【延伸閱讀】大行報告：對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價，請按【見下頁

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按零售業態分，第一季限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店和專賣店零售額分別增長3.2%、10.1%、6.6%和1%，百貨店按年下降3.3%。至於全國網上零售額為3.01萬億元，按年增長6.6%。其中，實物商品網上零售額2.53萬億元，增長8.8%。

【同場加映】溫股知新：恒指補裂口 績優股佔優

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記者：林衛

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經濟 社會消費品零售總額 國家統計局

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