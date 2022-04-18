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【WhatsApp】WhatsApp測試新功能　可向特定聯絡人隱藏「最後上線時間」

科技 12:00 2022/04/18

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WhatsApp計畫推出新功能，使用戶可選擇對特定聯絡人隱藏「最後上線時間」。（法新社）

使用WhatsApp時，會否讓別人得悉自己的「最後上線時間」是不少用戶關注的事。WhatsApp計畫推出新功能，使用戶可選擇對特定聯絡人隱藏「最後上線時間」，而無需對所有人作出同樣的設定。目前新功能已在WhatsApp測試版上推出。

【WhatsApp】WhatsApp擬推新功能　智能眼鏡讀取語音訊息

擁有22.9.0.70測試版的WhatsApp用戶，可進入應用程式內「私隱」（Privacy）設置，並在「最後時間」（Last Seen）一欄中，選擇 「每個人」（Everyone）、「我的聯絡人」（My Contacts）、「沒有人」（Nobody）和新增的「我的聯絡人除外」（My Contacts Except...）。在「我的聯絡人除外」中，用戶可在聯絡人清單中選擇不允許誰知道你的「最後上線時間」。

在「我的聯絡人除外」中，用戶可在聯絡人清單中選擇不允許誰知道你的「最後上線時間」。（WhatsApp截圖）

「個人資料照片」有同樣設置

此外，WhatsApp也將對誰能看到你的「個人資料照片」（Profile Picture）和「關於」（About）等訊息，實施同樣的私隱設置選項。

【Whatsapp】WhatsApp新功能 Communities　一次過管理多個相關群組

當然，和過往的情況一樣，當你設定對某些聯絡人人隱藏「最後上線時間」後，你也同樣是無法得知對方的「最後上線時間」。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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