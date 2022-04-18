【烏克蘭戰爭】烏外長：俄烏最近無外交交流 馬里烏波爾勢成和談紅線

烏克蘭東南部重鎮馬里烏波爾被俄軍包圍多日，當地情況愈來愈惡劣。烏克蘭外長庫列巴表示，馬里烏波爾的情況可能成為俄烏和談的紅線，亦聲稱雙方近來沒有在外交層面上有溝通，和談亦有持續舉行專家層面商討。

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庫列巴（Dmytro Kuleba）周日（17日）接受美國哥倫比亞廣播公司訪問，指馬里烏波爾（Mariupol）情況嚴峻而且令人心痛，剩餘烏軍與大批平民被俄軍包圍，聲言當地已不復存在，更稱當地可能是俄烏和談中的紅線（red line）。

俄羅斯軍隊同日向馬里烏波爾守軍發出投降最後通牒，並聲稱已幾乎完全佔領當地。但當地官員明言烏軍會保衛城市，拒絕向俄軍投降。

庫列巴亦在訪問中透露，俄羅斯與烏克蘭最近數周在外交層面上，未有部長級別交流，雙方唯一接觸是以國會議員及各方專家組成的和談團隊。他指兩國目前仍在專家層面商討，和談未有上升至更高層面。庫列巴同時預計，烏東地區將面臨更嚴集的轟炸。

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責任編輯：吳漢培