【電動車】買Tesla不再附送流動充電器　改為單獨減價出售

▲ Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，流動充電器不再隨車附送。（Tesla官網截圖）

Tesla以往在車主購買新車時，都會贈送流動充電器，但Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，已改變這長期政策，流動充電器不再隨車附送。Tesla Gen 2流動充電器捆綁包就會改以200美元（約1,568港元）單獨出售。

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Tesla Gen 2流動充電器可連接至車上的插座，在充電一小時後能獲得約3.2至4.8公里的續航能力。鑑於現時流動充電器已不會再隨新車附送，Elon Musk表示Tesla Gen 2流動充電器捆綁包的售價，將會由以往的275美元（約2,100港元），減價至200美元。

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Elon Musk解釋，不再隨車附送流動充電器的原因，是「使用率極低，因此看起來很浪費」。他補充，用戶可在購買新車時與流動充電器一起訂購，但也不是必需的。因為車主仍可透過Tesla超級充電站，或在家中安裝Tesla的掛牆式連接器（Tesla Wall Connector）為電動車進行充電。

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責任編輯：陳卓賢