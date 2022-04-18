  • 23°C
香港時間 : 2022418日 (一) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晚市重開】Feather & Bone推即燒自選靚扒體驗 提供一系列佳節限定優惠

理財智慧 11:27 2022/04/18

分享：

分享：

疫情慢慢回落，政府放寬防疫限制，晚市堂食終於重開。由 4 月 21 日起，市民將可再次於Feather & Bone品嚐由集團行政總廚 Mick Bolam打造的一系列精選菜單，從每日早餐、午餐和晚餐到週末早午餐、歡樂時光，以及各式各樣的單點菜式，滿足各種口味和場合的需求。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Feather & Bone 旗下六間餐廳供應的即燒自選靚扒體驗（Butcher’s Experience）。市民可到店內凍肉櫃前親自挑選心儀的肉類部位，如牛肉、豬肉、雞肉和魚等，駐場專業屠宰師（ Butcher）即可根據喜好提供準備方法、配菜挑選與醬汁配搭方面的建議，協助客人準備一頓豐盛的佳餚。

與此同時，母親節和父親節均推出限定優惠。市民於5 月 8 日母親節當天在 Feather ＆ Bone 用餐的媽媽即可免費獲贈一杯 Prosecco，而所有父親在 6 月 19 日當天於店內用餐，也將可免費享用一罐Feather & Bone 自家品牌，於本地釀製的Three Butchers啤酒。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【樂園重開】迪士尼下周四重開 明天中午起可預約入園 推尊享卡優先暢玩熱門設施【下一頁

【樂園重開】海洋公園下周四重開 推出全日優惠套票成人360元即可入場 今晚6時起接受預訂【下一頁

 

 

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
餐廳 經濟 疫情 母親節 父親節 香港

上一篇文章

【中石油857】中石油增資本開支勘探生產 未來業績打下堅實基礎

下一篇文章

【筍工推介】消防處請行政支援助理 月薪1.95萬元 究竟入職條件係咩？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【樓市故事】「新香港人」取香港永久居民身分證後 買樓成爲第一件要做的事 即用690萬購翹翠峰2房
【樓市故事】「新香港人」取香港永久居民身分證後 買樓成爲第一件要做的事 即用690萬購翹翠峰2房
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款