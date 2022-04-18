【晚市重開】Feather & Bone推即燒自選靚扒體驗 提供一系列佳節限定優惠

疫情慢慢回落，政府放寬防疫限制，晚市堂食終於重開。由 4 月 21 日起，市民將可再次於Feather & Bone品嚐由集團行政總廚 Mick Bolam打造的一系列精選菜單，從每日早餐、午餐和晚餐到週末早午餐、歡樂時光，以及各式各樣的單點菜式，滿足各種口味和場合的需求。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Feather & Bone 旗下六間餐廳供應的即燒自選靚扒體驗（Butcher’s Experience）。市民可到店內凍肉櫃前親自挑選心儀的肉類部位，如牛肉、豬肉、雞肉和魚等，駐場專業屠宰師（ Butcher）即可根據喜好提供準備方法、配菜挑選與醬汁配搭方面的建議，協助客人準備一頓豐盛的佳餚。

與此同時，母親節和父親節均推出限定優惠。市民於5 月 8 日母親節當天在 Feather ＆ Bone 用餐的媽媽即可免費獲贈一杯 Prosecco，而所有父親在 6 月 19 日當天於店內用餐，也將可免費享用一罐Feather & Bone 自家品牌，於本地釀製的Three Butchers啤酒。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【樂園重開】迪士尼下周四重開 明天中午起可預約入園 推尊享卡優先暢玩熱門設施【下一頁】

【樂園重開】海洋公園下周四重開 推出全日優惠套票成人360元即可入場 今晚6時起接受預訂【下一頁】

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂