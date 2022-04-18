【筍工推介】消防處請行政支援助理 月薪1.95萬元 究竟入職條件係咩？

消防處請行政支援助理，月薪19,500元，需持有本港大專院校頒發的認可副學士學位，高級文憑或以上學歷，主要提供行政支援服務，成功獲聘的申請人會按非公務員合約條款聘用，合約期由聘用日期起計，視乎情況為期6至12個月，續約與否視乎屆時情況而定。一般而言，獲取錄的申請人須每星期工作44小時，當中包括每個工作天1小時的用膳時間。如有運作需要或上司安排，獲取錄的申請人可能須輪班或不定時工作，包括星期六、日及公眾假期。有興趣者請於4月20日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請人必須透過公務員事務局網站的G.F.340網上申請系統提交申請。以親身、傳真、電郵或郵寄方式提交的申請書，將不獲處理。申請人如非以指定方式提出申請，又或申請表格資料不齊全或過期遞交，均不會受理。

申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約二至五星期內接獲通知。通知書將會以電郵或電話發出，請確保已提供正確的電郵地址和電話號碼。如申請人未獲邀參加面試，可視作落選論。由於審核個別申請人的學歷／語文能力需時，申請人如獲邀請參加面試，並不表示已符合此職位的入職條件。

聯絡地址：九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓消防處委聘組

查詢電話：2733 5850

截止申請日期(日/月/年) ：20/04/2022 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂