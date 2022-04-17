【消費券2022】消委會：使用消費券要注意8大事項 大額消費大多不設退貨

不少市民趁假期使用消費券作大額消費，面對商場商戶推出現金回贈、積分獎賞等優惠，消費者委員會（消委會）提醒消費者，宜重溫使用消費券8大注意事項。

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消委會提醒使用消費券8大注意事項。一、大額消費宜想清楚，大多不設退貨、退款或冷靜期。二、優惠是否「電子消費券」專享或其他支付方式皆可應用。三、宜細心與商戶一般優惠比較，看清優惠是否真有「着數」。四、商戶與不同支付平台合作的優惠不一，宜問清免混淆。五、「細額優惠」和「多重優惠」睇清消費最低金額、時限、人數上限。六、商場或商戶推廣的消費券不等於電子消費券。七、網上或致電查詢時，往往無法提供詳細條款。八、心儀商店是否已登記支付平台收費。

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責任編輯：龍紀瑩