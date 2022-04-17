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【客機復飛】東航空難不足一個月 同型號737-800波音客機復飛

環球政經 22:36 2022/04/17

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中國東方航空MU5735航班於上月21日發生空難，東航宣布停飛旗下所有波音737-800客機，當中包括東方航空、上海航空、中聯航在內合共224架客機，惟空難發生不足一個月，東航已於今日（17日）起復飛同型號的737-800客機。

【溫股知新】恒指補裂口   績優股佔優

報道稱，東航將波音737-800客機將停飛近1個月後，於今日恢復了波音737-800的商業運營。復飛首趟航班為MU5843，於今天上午10點左右從昆明長水國際機場起飛，1小時後落地成都雙流國際機場。至今日下午1時左右，該客機的MU5844航班從成都雙流起飛返航，於14點12分落地昆明長水。

根據公開資料，該飛機註冊號為B-207L，機齡為3.4年，該架飛機於2018年11月9日由東航雲南公司引進。

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責任編輯：嚴浩文

 

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