【言論失實】馬斯克Tesla私有化推文被裁定失實 或面臨高達數十億美元索償

根據上周五（15日）的一份法庭文件顯示，對於Tesla行政總裁馬斯克於2018年聲稱私有化Tesla的陳述，一名法官裁定為不實及具誤導性。馬斯克由於該番言論，導致Tesla股價在當時連續數日大幅波動，令很多股東在股市蒙受損失，結果股東集體控告特斯拉涉嫌股票詐欺並要求索償。

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

根據美媒CNBC估計，股東集體訴訟造成的損失可能高達數十億美元，並由馬斯克和特斯拉作出支付，而近日的裁決反映了提控股東在是次集體訴訟中，已贏得了部分關鍵裁決。

馬斯克於2018年8月曾發表推文表示，正考慮以每股420美元私有化電動車公司Tesla，並稱已獲得資金，馬斯克後來表示他一直在與沙特阿拉伯的主權財富基金進行討論，並相信資金將以他提議的價格獲得，但交易從未實現。

美國證券交易委員會（SEC）認為言論誇大並誤導了股東，指控馬斯克涉嫌證券詐欺，最後雙方於2019年達成和解協議，馬斯克同意辭去董事會主席一職，馬斯克及Tesla需各自支付2,000萬美元的罰款，但馬斯克現在正試圖終止該協議。

【職場熱話】同獲2公司取錄 職位較高VS老闆提攜 打工仔陷兩難，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文