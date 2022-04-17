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【司長網誌】陳茂波指如疫情持續受控 料第二季經營轉好 助經濟擺脫負增長

理財智慧 16:40 2022/04/17

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財政司司長陳茂波今（17日）發表網誌指，近數天正值復活節假期，而本港疫情亦逐漸受控，他亦有外出觀察市道，並認為，只要疫情持續穩定受控，本地經濟已有望逐漸回暖，如勢頭持續，邁向「動態清零」的狀態，今年第二季便會有較好的經營環境，有利經濟擺脫首季急速轉入負增長的局面。

他提到，近年美歐等國家政府大規模舉債，多國央行實行超寬鬆的貨幣政策，大大增加宏觀經濟及金融市場的脆弱性和波動。而新冠疫情則令全球供應鏈的發展和佈局，以至物流運輸等都起了結構性變化。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

陳茂波指，本港外匯儲備規模龐大（高達4,800多億美元），相當於香港貨幣基礎1.8倍，是香港貨幣穩定的堅實後盾，並鞏固市場對聯匯制度的信心。面對外圍波動及近月股市避險情緒升溫，至今亦未見有明顯的資金流出。港匯一直按市場供求於7.75至7.85兌一美元的兌換保證範圍內浮動。銀行體系總結餘超過3,300億港元，市場流動性充裕。

他亦指，本港金融市場有強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。本港銀行的資本充足率平均高達20%，遠高於國際最低標準的8%；銀行的平均流動性覆蓋率達150%，同樣遠高於法定最低要求的100%。金管局對銀行進行的定期和不定期壓力測試均顯示，銀行體系能承受極端市場環境時可能出現的衝擊。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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