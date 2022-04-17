【俄烏局勢】傳SpaceX助烏軍擊沉莫斯科號 有指俄下令擊毀星鏈衛星 俄否認但指會考慮

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」上周爆炸起火沉沒，烏克蘭聲稱以兩枚「海王星」飛彈將其擊沉。有報道指俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），相信SpaceX的星鏈衛星曾協助烏軍發射的導彈擊中莫斯科號。

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烏克蘭內政部長顧問Anton Gerashchenko，近日發表推文表示，「俄羅斯正在發動太空戰爭！根據一份名為《統一俄羅斯》的文件，梅德韋傑夫宣布摧毀馬斯克星鏈衛星的任務，文件稱對莫斯科號的攻擊是在星鏈衛星的協助下完成的。」

不過，梅德韋傑夫對此澄清，指出消息為假新聞，他指擊毀星鏈衛星是個新主意，但現在還為時尚早，但如果有這樣的需要，他們會考慮行動。

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責任編輯：嚴浩文