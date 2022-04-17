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【滴滴退市】分析滴滴退市兩大關注　主要股東已持股近5成票

股市 19:00 2022/04/17

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【滴滴退市】分析滴滴退市兩大關注　主要股東已持股近5成票

滴滴出行（美：DIDI）於假期期間發布3個通告，分別是召開臨時股東會，表決退市，其次是第四季業績，第三是騰訊劉熾平退任滴滴董事。滴滴退市下一步將有兩個問題跟進，第一是退市前的股價跌勢，第二是股東的投票意願。

由於滴滴完成退市前，不會申請在其他易所上市，打消股份在其他交易所先上市，做好美股投資者無縫交接的念頭，即現時持持股權的股東，將一直持有股份，在退市後若想交易，將於OTC粉單市場自行買賣。但根據通告指，在退市完成後，持有公司ADS或普通股的股東，或會在OTC粉單市場交易，公司將不會參與。

由於交易難度增加，一般投資者會投票贊成退市的意願減低，加上沒有提及用一個理想的價錢私有化，若退市表決獲得通過，對股價仍有壓力。

至於股東的投票意願，現時滴滴ADS發行A類股份43.54億份，1股普通股相當於4股ADS，即10.885億股普通股，B類股份1.17億股，原為一股10票，由於太壓倒性，現時A、B類股份均為一票，即12.06億票。

根據持股數據，軟銀投資持有2.42億股或20.08%，Uber持有1.44億股或11.93%，騰訊持有0.79億股或6.54%，程維持有0.78億股或6.5%。

構機投資者方面，GALILEO（PTC）LTD持有7588.4萬股ADS，即1897萬股普通股或1.6%，DAVIS SELECTED ADVISERS及BEDFORD RIDGE CAPITAL LP亦持有4748.8萬及4581.5萬股ADS，均為普通股約1%。其中BEDFORD RIDGE CAPITAL LP更完全是新增持倉，入場博一博。

雖然機構投資者或各有取態，但軟銀、Uber等上市前投資者已持有45.05%，預期獲過半數支持退市，難度未必太大。若退市後，數據安全問題獲得解決，來港再戰江湖，有望修復估值，畢竟最新公布的第四季收入，在APP下架之下，收入仍未見大幅滑落。

【滴滴業績】滴滴DIDI第四季收入跌13%　虧損3.8億

【滴滴退市】滴滴DIDI將於5月23日晚開臨時股東會 表決美國退市

【滴滴對手】吉利旗下曹操出行用戶半年倍增至1.2億戶

港股 美股 滴滴出行 優步（Uber，美：Uber） 騰訊控股（00700）

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【滴滴退市】滴滴DIDI將於5月23日晚開臨時股東會 表決美國退市
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