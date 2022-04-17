馬斯克私有化帖文被裁定失實 面對巨額索償

Tesla創辦人馬斯克曾2018年時曾在社交平台發文稱，正考慮以每股420美元（約3,276港元）價格私有化Tesla，並稱已獲得資金。馬斯克最終未有實行，一眾股東指他帖文導致Tesla股價大跌，發起集體訴訟。外媒引述法庭文件報道，股東已贏得一項關鍵裁決。美國法庭裁定馬斯克帖文屬失實陳述，據報馬斯克及Tesla公司或被追討損失。

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外媒引述相關法庭文件顯示，美國聯邦法院法官在4月1日裁定，馬斯克（Elon Musk）在2018年的帖文具有虛假及誤導性。法院認為馬斯克，在明知虛假的情況下，魯莽地作出相關陳述。美媒CNBC報道指，由於股東集體訴訟帶來的開支及其聲稱損失高達數十億美元，馬斯克及Tesla公司或被追討巨額損失。

預料陪審團審訊將在5月進行，馬斯克代表律師Alex Spiro電郵回覆CNBC指，馬斯克當時的確正考慮將Tesla私有化，而且原本亦能夠私有化。批評代表股東的原告律師僅是企圖賺錢，而其他人則試圖阻止真相曝光，損害言論自由。

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馬斯克帖文亦引來美國證券交易委員會（SEC）欺詐調查，指他未有從任何渠獲得保障，或確切承諾達至收購交易成功。馬斯克在2018年9月已向SEC支付2,000萬美元（約1.56億港元），並同意辭去Tesla董事長職務。

但馬斯克上周四（14日）否認就曾有意私有化Tesla一事說謊，指當時和SEC達成和解，是因為Tesla貸款人告訴他，Tesla無法在和SEC進行訴訟的同時，獲得生存所需的融資。他指自己被迫承認說謊，僅為挽救Tesla。

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責任編輯：李俊儀