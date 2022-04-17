【虛擬經濟】AMC電影院支援加密貨幣付款 狗狗幣、柴犬幣榜上有名

美國AMC電影院（美：AMC）行政總裁Adam Aron宣布，顧客通過AMC最新應用程式內的Bitpay功能，即可使用狗狗幣（DOGE）或柴犬幣（SHIB）作為付款選項，用作購買門票並享用優惠。除了狗狗幣和柴犬幣外，還支持比特幣和以太坊等加密貨幣。

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據了解，顧客使用加密貨幣購買門票的過程很簡單，在正常選擇座位及輸入優惠後，選擇Bitpay作為付款方式，顧客在這裡可以連接至自己的加密錢包（例如是Coinbase），或者將加密貨幣發送至付款地址。

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責任編輯：嚴浩文