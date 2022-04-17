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【蘋果動向】蘋果取消Siri購買計劃　或會造成私隱外洩

科技 17:30 2022/04/17

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蘋果（Apple）旗下的產品及服務，一向強調用戶的私隱安全問題，早前有報道指蘋果計劃以語音助理「Siri」結合購買應用程式及訂閱服務的功能。據《The Information》報道，蘋果公司設有高度私隱政策規限，無法將Siri語音功能使用在個人資料數據庫，或將會令蘋果工程師放棄上述計劃。

【蘋果動向】傳Apple至少有9款新Mac　搭載M2芯片

報道指，於2019年WWDC會議上，Apple已開始探索讓用戶使用Siri語音助理購買的功能，如，在Apple TV+或App Store等應程商店中以語音方式進行線上購買，而該語音訂閱服務則類似於亞馬遜Alexa線上訂單方式。但該報道指出，由於蘋果公司的嚴格執行私隱政策限制，Apple工師師表示，以Siri語音助理與用戶的Apple ID帳戶連結，將無法可靠地對用戶進行身份驗證，甚至更擔心因iPhone、iPad等器材上的收音麥克風及加度器等進签的數據收集，造成個人資料外洩或私隱問題。

【iPhone拍攝】iPhone微距拍攝賽得獎作品出爐　海玻璃、朱槿花微距影像係點樣？

責任編輯：向頌勤

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