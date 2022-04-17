  • 22°C
香港時間 : 2022417日 (日) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滴滴退市】滴滴發表自美退市公告 中國證監會稱與其他在美上市中概股無關

股樓投資 17:01 2022/04/17

分享：

分享：

滴滴於昨日（16日）發表了自紐交所退市的相關公告，將於5月23日19時舉行特別股東大會 ，就自願退市一事進行投票，在退市完成前，該公司將不會申請其股份在其他任何證券交易所上市。

【溫股知新】恒指補裂口   績優股佔優

中國證監會對此回應，表示這是企業根據市場和自身情況作出的自主決策。證監會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投資者，尤其是中小投資者的合法權益。滴滴自主退市這一特定個案，與其他在美上市中概股無關，與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。

【第五波疫情】疫情降溫  花旗推薦8隻重啟經濟受惠股【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabvhttp://onelink.to/8svabvhttp://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
美股 滴滴出行 中國證監會 中國概念股

上一篇文章

【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一

下一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】「民生有著落，民心無失落」 渴望一個「有選擇」的人生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新盤動態】MONACO MARINE兩天累錄4000人到展銷廳參觀 累計收逾1500票 超額認購13倍
【新盤動態】MONACO MARINE兩天累錄4000人到展銷廳參觀 累計收逾1500票 超額認購13倍
【樓市故事】「新香港人」取香港永久居民身分證後 買樓成爲第一件要做的事 即用690萬購翹翠峰2房
【樓市故事】「新香港人」取香港永久居民身分證後 買樓成爲第一件要做的事 即用690萬購翹翠峰2房
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【疫情消息】陳肇始：新冠康復者二維碼有望於月內推出 已為復課後可能出現疫情反彈做好準備
【疫情消息】陳肇始：新冠康復者二維碼有望於月內推出 已為復課後可能出現疫情反彈做好準備
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款