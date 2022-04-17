【滴滴退市】滴滴發表自美退市公告 中國證監會稱與其他在美上市中概股無關

滴滴於昨日（16日）發表了自紐交所退市的相關公告，將於5月23日19時舉行特別股東大會 ，就自願退市一事進行投票，在退市完成前，該公司將不會申請其股份在其他任何證券交易所上市。

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中國證監會對此回應，表示這是企業根據市場和自身情況作出的自主決策。證監會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投資者，尤其是中小投資者的合法權益。滴滴自主退市這一特定個案，與其他在美上市中概股無關，與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。

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責任編輯：嚴浩文