金正恩視察新型武器試射 南韓稱昨發射兩枚飛行器

北韓今年試射武器次數明顯增加，地方局勢因此升溫。 南韓聯合參謀本部周日（17日）表示，北韓上周六（16日）曾發射兩枚飛行器。南韓表示，相關軍事部門已召開會議進行評估。北韓官媒周日報道指，北韓領袖金正恩視察了新型戰術制導武器試射，並指是次試射取得成功。

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南韓聯合參謀本部周日表示，北韓在上周六下午約6時，從東部的鹹興一帶，向東部海域發射了2枚飛行器。南韓指，飛行器飛行高度約為25公里，飛行距離約110公里。聯合參謀本部表示，南韓軍方及情報部門等已在試射後召開緊急會議進行評估， 探討應對方案。

《朝中社》周日報道，金正恩視察了新型戰術制導武器試射，並指試射取得成功。北韓指，相關系統能大幅提升前線遠端砲兵部隊的打擊精確度，及提高戰略核武器的打擊獲利，更具備執行多樣化任務能力。

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北韓並未提及武器的名稱或類型，《韓聯社》分析指，其外觀酷似北韓的KN-23導彈，是次或是對KN-23導彈進行改良。亦有意見指，鑑於北韓是次利用移動式導彈發射車（TEL）發射新武器， 或是北韓的KN-24導彈。

是次為北韓今年第13發射武器，《韓聯社》分析指，北韓是次或旨在抗議即將舉行的美韓聯演。

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責任編輯：李俊儀