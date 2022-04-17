【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工

新冠疫情重創上海經濟，Tesla（TSLA）為了配合當地市政府的防疫政策，其上海廠房於3月28日停產後，已經停工三周。《路透社》引述兩位消息人士稱，Tesla在獲得地方當局批准後，正準備周一（18日）起恢復其上海廠房的生產。Tesla和上海市政府未有對消息作出回應。

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

消息稱恢復生產的計劃目前得到了地方當局的支持，但仍可能根據該市的疫情發展情況而有所變化。其中一位消息人士表示，Tesla計劃從一個輪班班次開始，然後逐步增加生產。《路透社》根據Tesla的內部產量計劃計算，最近一次的停工，是該工廠自2019年底開始生產以來持續時間最長的一次，導致產量損失超過50,000輛。

不過，未來生產仍可能會受汽車零件採購困難的影響，因為上海及周邊地區的物流已因中國的疫情而嚴重中斷。中國電動汽車製造商小鵬汽車首席執行官何小鵬早前亦表示，如果上海及周邊地區的供應商無法復工，中國汽車製造商可能不得不在5月停產。

【延伸閱讀】【Tesla】特斯拉上海工廠停工3周 預計損失產量近4萬

【延伸閱讀】【電動車】Tesla上海工廠今仍然關閉 未預復產時間

有消息亦指Tesla最快明復產，並擬採閉環式管理。根據上海市經濟和信息化委員會16日晚間發布「工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」，強調這是「為統籌推進疫情防控和經濟社會發展，壓實企業主體責任，在風險可控的前提下，落實閉環管理，有力有序有效推動復產復工，保障產業鏈供應鏈安全穩定」。

蘋果（AAPL）消息分析師郭明錤早前指出，蘋果代工廠位於上海及崑山的廠房已停運。他最新透露蘋果現正在盡最大努力與中國政府談判，目標是最早從下周開始重新開放代工廠的生產線。他不確定蘋果是否能成功，但這可以解釋為什麼上海在封城後，蘋果供應鏈的訂單並沒有出現明顯減少；蘋果對復工談判積極，亦顯示了目前大部分蘋果產品需求強勁。

【職場熱話】同獲2公司取錄 職位較高VS老闆提攜 打工仔陷兩難，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文