【智能手錶】Pixel Rohan智能手錶　預計5月Google I/O發布

▲ (法新社圖片)

傳聞已久的Google Pixel Watch智能手錶又有新消息，據《techradar》報道引述Evan Blass消息指，Pixel Watch智能手錶的最新代號為Pixel Rohan，雖然沒有透路更多發布消息細節，而Google IO 2022開發者大會，將於5月11日舉行，預料將有機會將於下月的開發者大會上發布。

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據報道指，消息是由Evan Blass早前在社交平台Twitter上發布了一張截圖，他於截圖中提及Pixel Rohan智能手錶將採用WearOS 3.1版本（目前智能手錶最新韌體版本為WearOS 3.2），所以，該報告猜測Pixel Rohan智能手錶將快將發布。而據早前的消息指Pixel Watch細節包括，提供3種錶面顏色及內置32GB儲存容量。

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責任編輯：向頌勤

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