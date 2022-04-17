【法國大選】馬克龍爭取年輕選民支持 馬琳勒龐承諾幫助弱勢社群

法國將在本月24日舉行第二輪總統選舉，現任總統馬克龍及極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐再度對決。馬克龍及馬琳勒龐皆四處爭取更多選民支持，其中馬克龍演講重點放在氣候變化，爭取年輕選民支持。馬琳勒龐則承諾捍衛弱勢社群利益，並緩和立場稱不再尋求法國脫離歐盟，但稱會從內部改革歐盟。

馬克龍首輪法國大選領先 第二輪與馬琳勒龐對決 【下一頁】

民調機構Ipsos-Sopra Steria近日發現，馬克龍（Emmanuel Macron）約獲得55%受訪者支持，而馬琳勒龐（Marine Le Pen）則獲得約44.5%，預計第二輪投票率將達72%。馬克龍敦促選民前往投票，他上周六（16日）出席馬賽（Marseille）支持者集會時表示，極右翼對於法國而言十分危險，需打敗他們。

馬賽是獲得第3高得票率左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的大本型，馬克龍在當地演講時聚焦氣候變化，爭取年輕選民支持。他形容是次選舉是「世紀之戰」（battle of the century），並指第二輪投票是支持或反對環境生態的「公投」（referendum）。馬克龍承諾，下任總理將負責生態規劃， 確保法國在2050年時實現碳中和。

馬克龍講話亦被認為，針對馬琳勒龐早前，將關閉風力發電廠及終止對風能及太陽能產業補貼言論。馬琳勒龐指，相關補貼令法國損失一大筆錢。她上周六（16日）到訪市鎮​​Saint-Remy-sur-Avre附近古董市場時承諾，將像母親一般，帶著常識治理法國，並承諾捍衛弱勢社群利益。

法國大選首輪投票開始 馬克龍料陷苦戰 【下一頁】

外媒亦指馬琳勒龐正緩和其立場，包括雖堅持法國要從歐盟中獲得更多自主權，及從內部改革歐盟，但不再要求法國脫離。她亦譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，但對向烏克蘭提供武器仍有保留，並敦促北約在俄烏戰爭後和俄羅斯和解，反對對俄羅斯原油及天然氣實施制裁。

正當馬克龍訪問馬賽之際，「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）社運人士正在巴黎舉行示威活動，封鎖主要道路，批評馬克龍在環保議題上的不作為。法國上周六在包括巴黎等地方，亦有反馬琳勒龐示威。馬琳勒龐批評該批人士正抗議選舉結果，集會極度不民主，呼籲示威者前往投票。

馬克龍和馬琳勒龐在首輪投票中，得票率相差僅約4%，梅朗雄支持者意向成關鍵。Ipsos-Sopra Steria發現，逾半在首輪投票給梅朗雄的選民仍未作出決定。

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責任編輯：李俊儀