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【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠

理財智慧 13:52 2022/04/17

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「姜濤香港後援會」與香港電車合作，將於藝人姜濤生日當天（本月30日）包起全線電車，提供全民免費乘車優惠，是首次由民間團體自發舉辦的電車免費乘車日。主辦單位表示，是次活動既為偶像送上一份別出心裁的生日禮物，亦在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量。

【溫股知新】恒指補裂口   績優股佔優

  「免費乘車日」是香港電車獨有的公益活動，活動已舉辦超過10年。在過去1年，有賴社會各界慷慨支持，共舉辦了7次「免費乘車日」，為歷年之冠，受惠市民人次逾140萬。過往的「免費乘車日」多由商會或企業贊助，當中兩次更是由香港電車自資舉辦。

而是次「姜濤生日免費乘車日」則是首次由民間團體自發舉辦，「流行推翻經典靠大腦碰撞」，香港電車為「姜糖」們舉辦這次別具創意和意義的偶像應援活動深感雀躍鼓舞，透過姜濤香港後援會動員人手及資源，既能幫助身邊的人，亦為香港巿民在疫境中帶來一點甜。

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香港電車認同「潮流，能自創吧」，承諾將會繼續推廣免費乘車日活動，希望吸引更多企業和民間團體參與，透過叮叮這個貼地平台，為社會帶來凝聚力和朝氣，拉近人與人的距離。

【延伸閱讀】【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠　

【延伸閱讀】【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？

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作為是次免費乘車日的協辦單位，香港電車亦祝願姜濤及香港樂壇一眾創作人青出於藍，為本地文化創下一個又一個的經典，與香港電車共列「#香港世一」。「全憑愛令人堅持，還有各位的照顧」，香港電車作為全球現存仍在服務中最大的雙層電車車隊，亦是香港最地道兼引以自豪的標誌之一，百年來見證了香港的興旺。香港電車在香港經歷百年風雨，在「難捱時不撤不退」，新冠疫情之下仍維持正常班次和人手，敄敄不倦服務市民。香港電車期盼繼續與香港並肩前進，早日走出疫境並成就更多經典。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

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責任編輯：嚴浩文

 

 

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