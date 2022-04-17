【公共交通】羅致光指二元乘車優惠為長者最有「獲得感」福利 料60億元預算不會超支

勞工及福利局局長羅致光於網誌表示，由今年2月27日開始，「二元優惠計劃」的「長者」合資格年齡調低至60歲，並指此計劃對未能申領長者生活津貼及醫療券的60-64歲香港年長人士來說，可算是最有「獲得感」的一種福利。

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羅致光指出，60-64歲的人士比較65歲或以上的人士活躍，所以乘搭公共交通的次數會較高，不過單是60-64歲的人口，長遠而言會不升反跌，60-64歲人士享用「二元優惠計劃」所引申的財政承擔，會日漸減少。

羅致光表示，基於新計劃今年2月才實施，加上受第五波疫情影響市民出行，過往幾個月的統計數字亦不可作準，在制定2022-23年度預算時，相關「二元乘車優惠」的預算時，只可以作出一個較為「寬鬆」的估算，以免實際數字偏高時，要到立法會財務委員會申領額外撥款。在2022-23年度預算中，二元優惠計劃涉及60億3,890萬元。

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他假設60-64歲人士平均每天乘搭公共交通工具的次數，大約是65歲或以上人士的2至3倍，他差不多可以肯定今年的「二元優惠計劃」不會超出預算。他補充，明年2023-24年度的預算可以有更準確的估計。

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責任編輯：嚴浩文