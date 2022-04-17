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【烏克蘭戰爭】報道指俄下令擊落Starlink衛星 俄否認稱想法具創意

環球社會熱點 12:40 2022/04/17

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烏軍上周擊沈俄羅斯黑海旗艦「莫斯科號」，造成俄羅斯海軍二戰後最大損失。外媒報道指，俄羅斯政府數據顯示太空探察公司SpaceX旗下的星鏈（Starlink）曾協助烏軍，俄羅斯前總統梅德韋傑夫已下令摧毀星鏈衛星。梅德韋傑夫否認報道，並指相關想法具有創意，可以考慮。

俄稱完全控制馬里烏波爾 烏警告守軍被殺則結束談判 【下一頁】

外媒早日報道指，俄羅斯聯邦總參謀部數據顯示，星鏈數據曾協助烏軍導彈擊沈「莫斯科號」。現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）已下令，摧毀位於俄羅斯、特別軍事行動區以及黑海上空的星鏈衛星，確保所有參與烏克蘭軍事行動的俄軍安全。

報道更引述梅德韋傑夫指，俄羅斯無意將外太空軍事化，但亦不會允許其他國家採取行動，將對任何試圖將外太空軍事化人士採取行動。

據報英派特種部隊訓練烏軍 俄警告美勿向烏供武 【下一頁】

惟梅德韋傑夫在通訊軟體Telegram否認報道內容，並指相關消息是來自一個虛假網站。梅德韋傑夫指，摧毀星鏈衛星想法具有創意，感謝提供建議，惟現時執行還為時過早。他指若有相關需要，俄羅斯將會考慮。

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責任編輯：李俊儀

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