【WhatsApp】WhatsApp擬推新功能　智能眼鏡讀取語音訊息

WhatsApp近期功能更新頻密，繼WhatsApp Communities讓用家更易管理對話群組外，據網站《androidpolice》報導指，WhatsApp最新測試版本 2.22.9.13內，發現一項有關語音訊息的數據資料及智能眼鏡標誌，擬是專為開發穿戴式設備的語音功能。

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據悉，該新功能擬是為Facebook Assistant AI語音助理增設，讓用戶聯想到Meta公司去年與太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）合作的智能眼鏡Ray-Ban Stories，該智能眼鏡內建喇叭及麥克風，讓用戶能夠在Facebook AI語音助理，擬能以語音方式發送及讀取WhatsApp訊息。

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該WhatsApp的新能功，目前仍在測試版本中數據及資料預測，並不表示於新版本會加入上述功能，甚或於未來的幾個版本後才有機會加入上述功能。

責任編輯：向頌勤

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