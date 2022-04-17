【烏克蘭戰爭】俄稱完全控制馬里烏波爾 烏警告守軍被殺則結束談判

俄羅斯集中攻擊烏克蘭東南部地區，第二大城市馬里烏波爾成兩軍爭奪之地。俄羅斯表示，已完全佔領馬里烏波爾，敦促郊區的烏軍投降。烏克蘭總統澤連斯基警告，若被困烏克蘭守軍全數被殺，將摧毀已陷入僵局的俄烏和談。

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俄羅斯國防部宣布，俄軍已完全佔領馬里烏波爾（Mariupol）。俄羅斯指已控制市區，只有部分烏軍仍被困在當地一間鋼鐵廠內。俄羅斯軍方發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）敦促剩餘烏軍，儘快放下武器投降保住性命，並指當地至今已有1,464名烏軍投降。

馬里烏波爾是自2月24日俄烏戰爭爆發以來，首個被俄軍攻陷的主要城市。俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄軍稱若當地烏軍在當地時間早上6時（香港早上11時）前投降，將可保住性命。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上周六（16日）接受烏克蘭媒體訪問時警告，若馬里烏波爾守軍全體被殺，將摧毀烏克蘭與俄羅斯之間的任何談判。澤連斯基表示，馬里烏波爾傷亡人數或是博羅江卡鎮（Borodyanka）的10倍。他指當地已斷水糧及藥，但俄羅斯拒絕建立人道主義走廊。

目前俄烏和談已陷入僵局，未取得任何進展。據報英超球會車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）曾前往烏克蘭首都基輔，試圖推動俄烏談判。

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責任編輯：李俊儀