【滴滴退市】滴滴DIDI盤前大跌逾18%　將於5月23日晚開臨時股東會表決美國退市

▲ 【滴滴退市】滴滴將於5月23日晚開臨時股東會 表決美國退市

滴滴（美：DIDI）宣布，將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，滴滴指出，公司正全力配合網絡安全審查，經董事會審慎考慮，董事會授權公司召開股東大會，就自願美國退市進行表決，為更好地配合網絡安全審查及整改措施，在完成退市前，公司將不會申請於其他交易所上市。滴滴將不參與在OTC粉單市場交易。

滴滴周一盤前大跌18.7%，報2美元。

滴滴B類股份投資者將以每股1票方式投票，與A類股份相同。滴滴將繼續探索在其他國際認可的交易所上市，但須遵守法規、監管、政策及指導。

根據最新業績報告，滴滴總資產1529.98億元，總負債275.51億元，夾層資本133.27億元，股東權益為1121.2億元。滴滴總市值118.65億美元（折算約755.94億元人民幣）。

騰訊劉熾平辭任滴滴董事 改派法律顧問入局

騰訊 （00700） 總裁劉熾平辭任滴滴（美：DIDI）董事，騰訊轉為委派法律顧問Fengxia Liang入局。Fengxia Liang於2008年3月加入騰訊，在加入騰訊前，曾在德勤擔任高級法律顧問，亦曾在一家專注於併購和商業交易的亞洲律師事務所執業。

中證監：自主退市特定個案 與中概股無關

中證監立即發文回應，指注意到有關公告。這是企業根據市場和自身情況作出的自主決策。證監會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投資者，尤其是中小投資者的合法權益。滴滴自主退市這一特定個案，與其他在美上市中概股無關，與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。

滴滴早已傳出暫停籌備港上市

滴滴去年6月底在美國上市，隨即引起內地數據安全監管，滴滴出行去年12月公布擬從美國除牌，並籌備香港上市。外電3月引述消息指，由於滴滴出行在未能達到中國監管機構全面整改用戶敏感數據的系統要求，滴滴出行已經暫停赴香港掛牌上市的籌備工作。滴滴出行去年受查後，已從內地應用商店下架的主要網約車應用程式（app），至今未解封。

滴滴上市累跌88% 14美元上市、最低見1.71美元

滴滴去年6月以14美元上市，最高見18.01美元，最低見1.71美元，周四收報2.46美元，以上市來累跌87.8%。

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