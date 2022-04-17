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【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一

理財智慧 17:33 2022/04/17

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天氣轉熱，喜歡品嘗甜點及凍飲的話，可別錯過朱古力甜點品牌 GODIVA 推出的限期優惠，幅田foodpanda mall獨家提供 GODIVA 冰黑巧克力凍飲買一送一優惠，由即日起至4月20日，可以55元購買2杯 GODIVA 冰黑巧克力凍飲。不但可安在家中或工作地點，隨時享用這款奢華味美的凍飲，更可與家人及同事分享休閒時刻。

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【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

GODIVA 的招牌72%冰黑朱古力凍飲的口感順滑，入口濃醇幼滑，有啖啖醇香朱古力味，以最佳比例的頂級比利時72%黑朱古力及鮮牛奶調配。是品牌的人氣招牌食品。喜歡喝朱古力的，要趁優惠期盡情獎勵自己。

優惠詳情：

優惠期：即日起至4月20日

售價：55元買一杯 送一杯 (原價110元)

適用於香港foodpanda mall；根據顧客所在地區及商店的距離foodpanda有權收取額外費用。產品數量有限，售完即止。

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責任編輯：龍紀瑩

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