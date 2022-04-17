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【硬幣收集車】金管局收銀車明日復出 附日程表及位置

理財智慧 15:51 2022/04/17

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家中太多硬幣，想換成紙幣或電子支付工具？金管局流動收銀車將會在4月18日起再出動，首站到元朗、屯門，以下將附有日程表及位置。

今年1月6日起因疫情嚴峻，金管局曾暫停出動「收銀車」到各區收集硬幣。近日確診個案數字回落，金管局恢復安排「收銀車」到各區。兩部「收銀車」會首先由4月18日起，分別前往元朗文化康樂大樓附近及屯門兆康苑兆暉閣，其後會到北區、大埔區、黃大仙區、深水埗區等。服務時段為上午10時至晚上7時，以下為收銀車時間表2022：

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【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

金管局有兩輛專門回收硬幣的「收銀車」，即是硬幣收集車，一直定期到全港各區設流動收集點，並收集硬幣。市民毋須預先將不同面值的硬幣分開。每次最多可將約10公斤的硬幣投進機器內；「神沙機」經自動點算後，市民可選擇換作紙幣或用作增值八達通、WeChat Pay HK、拍住賞、TNG Wallet及支付寶，且手續費全免。

為確保硬幣點算機正常運作，換銀前必須先清理帶來硬幣當中的雜物和塵埃，服務人員會要求客戶拆除包裝並將所有硬幣倒進服務人員提供的膠盤，篩走雜物和塵埃後方進行點算。

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責任編輯：龍紀瑩

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