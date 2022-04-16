【美國經濟】拜登提名Michael Barr 擔任美聯儲的銀行監管最高負責人

提到美國聯儲備局，許多人都會想鮑威爾（Jerome Powell），其實美聯儲又豈止這號翻雲覆雨的人物，能否左右美國經濟的還有許多身處重要職位的人士。日前，華府有消息傳出美國總統喬·拜登（Joe Biden）將提名美國財政部老將Michael Barr擔任美聯儲的銀行監管最高負責人。

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這位Michael Barr最出名的政績是，有份設計2010年《多德-弗蘭克法案》。據知情人士透露，總統本周選定了Barr。他之前提名的Sarah Bloom Raskin 3月15日退出美聯儲監管副主席提名，因其在參議院缺乏足夠支持。

拜登在聲明中表示，「美聯儲在抗通脹方面發揮著至關重要的作用，Barr將成為強有力的監管副主席，加入參議院正在考慮的、由我提名的美聯儲其他候選人的行列。」

奧巴馬（Barack Obama）和比爾·克林頓（Bill Clinton）時期，Barr都曾在財政部任職，並且是拜登過渡團隊負責財政部事務的成員。

Barr擁有耶魯大學的學士和法律學位，是密歇根大學Gerald R． Ford公共政策學院的院長。自2001年以來，他一直在該校法學院任教。

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責任編輯：沈春生