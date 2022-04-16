  • 22°C
香港時間 : 2022416日 (六) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】拜登提名Michael Barr 擔任美聯儲的銀行監管最高負責人

環球政經 19:59 2022/04/16

分享：

分享：

提到美國聯儲備局，許多人都會想鮑威爾（Jerome Powell），其實美聯儲又豈止這號翻雲覆雨的人物，能否左右美國經濟的還有許多身處重要職位的人士。日前，華府有消息傳出美國總統喬·拜登（Joe Biden）將提名美國財政部老將Michael Barr擔任美聯儲的銀行監管最高負責人。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

這位Michael Barr最出名的政績是，有份設計2010年《多德-弗蘭克法案》。據知情人士透露，總統本周選定了Barr。他之前提名的Sarah Bloom Raskin 3月15日退出美聯儲監管副主席提名，因其在參議院缺乏足夠支持。

拜登在聲明中表示，「美聯儲在抗通脹方面發揮著至關重要的作用，Barr將成為強有力的監管副主席，加入參議院正在考慮的、由我提名的美聯儲其他候選人的行列。」

奧巴馬（Barack Obama）和比爾·克林頓（Bill Clinton）時期，Barr都曾在財政部任職，並且是拜登過渡團隊負責財政部事務的成員。

Barr擁有耶魯大學的學士和法律學位，是密歇根大學Gerald R． Ford公共政策學院的院長。自2001年以來，他一直在該校法學院任教。

    點擊圖片放大
    +2

 

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：沈春生

開啟hket App，閱讀全文
銀行 鮑威爾 美國 拜登 經濟

下一篇文章

【新盤動態】MONACO MARINE兩天累錄4000人到展銷廳參觀 累計收逾1500票 超額認購13倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【麥當勞優惠】McCafé推復活節限定可愛「小雞蛋糕」 App用戶19日起可享1元歎大可樂 將軍漢堡系列優惠繼續送上
【麥當勞優惠】McCafé推復活節限定可愛「小雞蛋糕」 App用戶19日起可享1元歎大可樂 將軍漢堡系列優惠繼續送上
人行下調存款準備金率0.25百分點 本月25日生效
人行下調存款準備金率0.25百分點 本月25日生效
【電動車】巴菲特大讚Elon Musk有想法 評Tesla成功是「發夢都想不到」
【電動車】巴菲特大讚Elon Musk有想法 評Tesla成功是「發夢都想不到」
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款