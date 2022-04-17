【投資調查】投資平台分析其1200萬名字用戶數據 公布10大最賺錢名字排名

名字原來會影響投資回報？英國投資平台eToro 曾根據其1200萬用戶的數據庫，分析在投資股票和債券方面的表現，顯示出不同名字原來會影響回報率，並整理出2019年投資表現最好和最差的名字。

英國eToro的投資回報研究由2012年開始進行，該公司表示，名叫Matt和Graham一直都有不錯的收入，而最新一份研究顯示，經濟回報上最成功的男性名字是Andrew，而女性名字為Anna。

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男性投資回報最佳排名方面，第一位是 Andrew；第二是 Sam；第三是 Alex；第四是Christopher；第五是 Darren。而女性投資回報最佳排名方面，第一是 Anna；第二是 Maria；第三是 Laura；第四是 Helen；第六是 Sarah。

另外，該研究還發表了投資回報最差的名字，男性投資回報最差排名第一是 Ali；第二是 Rob；第三是 Dan；第四是 Chris； 第五是 Dominic。而女性投資回報最差名字排名第一是 Karen；第二是 Claire；第三是 Lisa；第四是 Jennifer；第五是 Rachel。

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責任編輯：龍紀瑩