【科技巨擘】技術顧問公司Gartner公佈2021年半導體企業營利排名 三星居榜首

綜合外媒報道，技術顧問公司Gartner 公佈2021年半導體企業營利排名，最新報告顯示，由2018年以來全球營收最多的半導體供應商Intel，於2021年輸給三星，現由三星位居榜首。

報告指，2021年全球半導體營收總計達到 5950 億美元，比 2020 年增長了 26.3%，達5,950億美元，三星市場佔有率升至12.3%，年增28%，其2021年總營收約732億美元。相較之下，Intel收入略萎縮，由2020年的727億美元，降至去年的725億美元。

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SK海力士位居第三，收入按年增40.6%達363億美元。其後排名依序為美光、高通、博通、聯發科、德州儀器、輝達及超微，營收增長介乎19%至68%之間。

Gartner研究副總裁Andrew Norwood指，營收快速增長主要因為晶片持續短缺，以及全球5G需求急劇增加。當前晶片短缺繼續影響著世界各地的原設備廠商（Original Equipment Manufacturer，OEM） ，而5G 智能手機需求強勁，再加上物流及原材料價格上漲，從而推動了半導體平均售價上漲，進而推動了 2021 年的收入顯著增長。

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責任編輯：龍紀瑩