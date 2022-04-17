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【消費券2022】掌舖推直播市集 用Tap&Go消費滿500元享回贈

理財智慧 14:59 2022/04/17

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新一輪消費券於上周四（7日）派發，電子商貿平台掌舖Boutir將舉辦網上直播市集，由4月18日起，網上市集將會一連四周，在晚上九時舉行不同主題的直播，主題包括生活百貨、食品等。另外，Tap & Go用戶於6月30日前，在市集或指定商戶買滿500元，可獲30元回贈。

Tap & Go夥拍商貿平台掌舖Boutir，配合消費券的機遇，推出網上直播市集，聯同多間商戶直播銷售。由即日起至6月30日，Tap & Go用戶於掌舖Boutir網站的網上直播市集，或指定商戶透過二維碼消費滿500元，可享30元的儲值額回贈。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

商戶方面，掌舖Boutir的合資格商戶，透過HKT Merchant Services登記「智能POS」收款機及「轉數快」收款方案，可享「轉數快」及Tap & Go零交易費優惠。

活動詳情：

直播日期及主題：

4月18日︰「消費券搵食自煮攻略」

4月27日︰「一家人用盡消費券：潮買生活百貨」

5月4日︰「眼晴去旅行：日韓/環球代購」

5月11日︰「男神/女神系列：時尚美容特集」

時間：晚上九時於掌舖 Boutir 網站

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責任編輯：龍紀瑩

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