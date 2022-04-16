【上海半封城】天風郭明錤：蘋果正盡最大努力與中國政府協商　目標最快下周重開供應商生產線

▲ 天風國際證券分析師郭明錤指，據闡蘋果 正盡最大努力與中國政府協商，目標是最快下周重開因疫情封城而關閉的供應商生產線。

天風國際證券分析師郭明錤在Twitter上發文指，據悉蘋果 （美：AAPL） 正盡最大努力與中國政府協商，目標是最快下周重開因疫情封城而關閉的供應商生產線。

郭明錤日前透露，上海疫情持續及封城影響下，iPhone第二大組裝廠和碩（Pegatron）在上海和崑山廠房的組裝已經停運，最樂觀情況下或要等到4月底或5月初才能復工。而最大的iPhone代工商鴻海在中國子公司富士康則沒有受到影響，可以填補部分的短期供應缺口。

郭明錤提醒，供應鏈可能受阻，成為蘋果與投資者於可見將來不可忽視的結構性風險。若封鎖持續時間越長，可能會進一步影響消費者信心，並對今年下半年蘋果等的電子產品出貨量產生不利影響。

郭明錤又指，不肯定蘋果能否成功協商，但蘋果與內地政府協商的舉動，或可解釋為何蘋果供應鏈未因疫情封城而大幅削減訂單。此外，他認為蘋果就復工作出進取協商，也意味大部份蘋果產品目前需求強勁。

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