【量子技術】量子電腦將普及化？Intel 夥荷蘭量子研究機構 首次大規模生產矽量子位元

科技發展迅速，量子電腦（Quantum Computer）也將會普及化嗎？日前，Intel 宣布再度與荷蘭量子技術研究機構 QuTech 合作，並首次大規模生產矽量子位元（Silicon qubits），讓量子運算在真正地變得觸手可及。

Intel宣布，與荷蘭台夫特理工大學及荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究機構QuTech合作，雙方合組先進量子運算研究單位，透過Intel位於美國奧勒岡州希爾斯伯勒的D1製造工廠，成功首次大規模生產矽量子位元，其製成品可在單一晶圓上製造超過1萬個陣列 (Array)，並且具備多個矽自旋量子位元，晶圓良率更超過95％，此項成就均大幅超越目前一般大學和實驗室所使用製程表現。

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Intel量子硬件總監James Clarke表示，量子運算有可能應用在高效能運算領域，為某些應用提供指數級的效能。他指Intel 的研究證明不僅能促成量子電腦普及化，而且可以在已有晶片工廠內生產。Intel 於2015年時已展開與QuTech的合作，以及提供研究團隊5千萬美元和技術資助。

有關此項研究已經發表在《自然─電子學》 (Nature Electronics)期刊，證明在300mm矽晶圓上成功製造量子位元可行性。關於量產方面，新製程所使用先進的半導體製造技術，包括用來生產矽自旋量子位元的全光學微影技術，以及生產Intel最新世代互補式金屬氧化物半導體（CMOS）晶片相同的設備，並且證明量子位元可以在工廠與傳統晶片一同量產。

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責任編輯：龍紀瑩