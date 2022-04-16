  • 22°C
香港時間 : 2022416日 (六) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技前沿】 Intel 夥拍 QuTech 製造300mm矽晶圓量子位元

環球政經 18:32 2022/04/16

分享：

分享：

晶片生製商Intel夥拍一間名為 QuTech的科研機構，在美國奧勒岡州希爾斯伯勒的英特爾 D1 製造工廠，成功地首次大規模生產矽量子位元。其製程成果能夠在單一晶圓上製造超過 1 萬個陣列（array）。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

QuTech是荷蘭台夫特理工大學，以及荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究中心，專攻先進量子運算的研究。Intel表示，其具備多個矽自旋量子位元，良率超過 95％，在量子位元數量和良率方面，都已超越同儕。

在此次合作中，Intel證明在300mm矽晶圓上成功製造量子位元。新製程使用先進的半導體製造技術，包含用來生產矽自旋量子位元的全光學微影技術，以及生產Intel最新世代互補式金屬氧化物半導體（CMOS）晶片相同的設備。這項突破性的研究在擴大量子晶片生產規模的道路上邁出關鍵一步，證明量子位元最終有可能在同樣的工廠中與傳統晶片一起生產。

Intel量子硬件總監James Clarke表示，量子運算有可能在高效能運算領域，為某些應用提供指數級的效能。我們的研究證明不僅能夠促成量子電腦普及化，而且可以在既有晶片工廠中生產。我們期待繼續與QuTech合作，運用我們在矽製造方面的專業知識，釋放量子的全部潛力。

    點擊圖片放大
    +2

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：沈春生

開啟hket App，閱讀全文
晶片 Intel 美國 科研

上一篇文章

【樓市故事】「新香港人」取香港永久居民身分證後 買樓成爲第一件要做的事 即用690萬購翹翠峰2房

下一篇文章

【社交平台】Twitter啟動「毒丸」計劃 阻被Elon Musk私有化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【麥當勞優惠】McCafé推復活節限定可愛「小雞蛋糕」 App用戶19日起可享1元歎大可樂 將軍漢堡系列優惠繼續送上
【麥當勞優惠】McCafé推復活節限定可愛「小雞蛋糕」 App用戶19日起可享1元歎大可樂 將軍漢堡系列優惠繼續送上
人行下調存款準備金率0.25百分點 本月25日生效
人行下調存款準備金率0.25百分點 本月25日生效
【電動車】巴菲特大讚Elon Musk有想法 評Tesla成功是「發夢都想不到」
【電動車】巴菲特大讚Elon Musk有想法 評Tesla成功是「發夢都想不到」
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款