【科技前沿】 Intel 夥拍 QuTech 製造300mm矽晶圓量子位元

晶片生製商Intel夥拍一間名為 QuTech的科研機構，在美國奧勒岡州希爾斯伯勒的英特爾 D1 製造工廠，成功地首次大規模生產矽量子位元。其製程成果能夠在單一晶圓上製造超過 1 萬個陣列（array）。

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QuTech是荷蘭台夫特理工大學，以及荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究中心，專攻先進量子運算的研究。Intel表示，其具備多個矽自旋量子位元，良率超過 95％，在量子位元數量和良率方面，都已超越同儕。

在此次合作中，Intel證明在300mm矽晶圓上成功製造量子位元。新製程使用先進的半導體製造技術，包含用來生產矽自旋量子位元的全光學微影技術，以及生產Intel最新世代互補式金屬氧化物半導體（CMOS）晶片相同的設備。這項突破性的研究在擴大量子晶片生產規模的道路上邁出關鍵一步，證明量子位元最終有可能在同樣的工廠中與傳統晶片一起生產。

Intel量子硬件總監James Clarke表示，量子運算有可能在高效能運算領域，為某些應用提供指數級的效能。我們的研究證明不僅能夠促成量子電腦普及化，而且可以在既有晶片工廠中生產。我們期待繼續與QuTech合作，運用我們在矽製造方面的專業知識，釋放量子的全部潛力。

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責任編輯：沈春生