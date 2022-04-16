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【社交平台】Twitter啟動「毒丸」計劃 阻被Elon Musk私有化

環球政經 18:28 2022/04/16

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在4月14日傳出特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）計劃以430億美元將Twitter私有化後，隨即有大股東表示不賣帳，在4月16日Twitter公司更正式啟動「毒丸」計劃以抗拒的敵意收購。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Twitter在當地時間週五表示，董事會一致通過了這項為期一年的「股東權利計劃」（Poison pill毒丸計劃），以使所有股東能夠充分實現他們在Twitter投資的全部價值。

根據Twitter的計劃，如果任何人在沒有董事會批准的情況下收購超過15%的股份，則公司現有股東將能夠以折扣價購買股票，從而「稀釋」不受歡迎的競購者。

「毒丸」是20世紀80年代發展起來的一種防禦策略，目的是保護企業免受「襲擊者」的攻擊。但同時，它也被廣泛批評為公司經理人鞏固自己免受攻擊的一種方式。

Twitter發言人表示，該計劃可能會降低敵意競購者「在不向所有股東支付適當溢價的情況下，通過公開市場積累獲得對Twitter的控制權」的可能性，同時也能在一定程度上遏制其他競購。

Twitter發言人又補充說：「如果董事會認為這符合Twitter及其股東的最佳利益，則該計劃並不阻止董事會與各方接觸或接受收購提議。」據悉，Twitter的該「毒丸」計劃將於2023年4月23日到期。

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責任編輯：沈春生

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