【油氣告急】美國聯邦重啟 租賃土地油氣鑽探特許權

4月15日，美國拜登（Joe Biden）政府表示，將從下周開始恢復出售在美國聯邦土地上鑽探石油和天然氣的租約，但租賃面積將大幅減少，相對來說提高了特許權的使用費。

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據美國內政部，此次租約出售包含約173塊共14.4萬英畝的土地，比最初估算的出租面積少了80%。投得開採權的公司，將被要求支付該片土地開採價值18.75%的特許權使用費，高於此前的12.5%。

拜登政府之所有此等舉動，主要是因為民間要求拜登政府採取更多措施降低天然氣價格的壓力愈來愈大，而全美汽油均價為每加侖4.07美元，低於上月4.33美元的近期高點，但仍比拜登上任時高出70%以上。

美國能源企業對於拜登的此項舉措的爭議由來已久，去年6月，在路易斯安那州、密西西比州、德克薩斯州、西維吉尼亞州等13個擁有大量石油和天然氣州的訴訟下，路易斯安那州的一名聯邦法官發布了一項初步禁令，阻止拜登政府暫停開採權的租賃出售。

業內專家表示，至少需要6個月到1年的時間，聯邦土地上的新鑽井才能產生額外的供應，以達至降低天然氣成本的效果，而這已經成為中期選舉的一個主要問題。

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責任編輯：沈春生