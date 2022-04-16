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拜登演講後與「空氣」握手 健康狀況再惹關注（有片）

環球政治 17:12 2022/04/16

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美國總統拜登經常被詬病糊塗失言，外界亦關注其健康狀態。拜登周四（14日）在北卡羅來納州完成演講後，突然轉去右邊低聲說話及伸出手，像要與人握手一樣，但台上空無一人。拜登其後在原地轉了一團才落台離開，奇怪舉動再次引來外界憂慮。

拜登指摘普京正種族滅絕烏克蘭 圖滅身份認同 【下一頁】

網上流傳影片顯示，79歲的拜登（Joe Biden）周四在北卡羅來納州Greensboro的一間大學完成有關供應鏈危機的演講後，突然往右邊與空氣說話，然後伸出手，像準備與他人握手一樣，但台上除了拜登外，並沒有其他人。

拜登空氣握手片

拜登其後一臉疑惑，在台上轉了一團，然後隨著音樂響起，他左右環顧，才緩慢步行落台。多位共和黨議員事後轉發影片，憂慮拜登健康情況。同時，拜登演講期間亦再次講錯野，指自己曾在賓夕法尼亞大學擔任教授，實際上從未在該所大學教書。

北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀 【下一頁】

影片引來引界憂慮拜登健康情況，前加州共和黨副主席Harmeet K. Dhillon指，質疑如果拜登幕僚並非故意讓拜登看起來像癡呆症患者，他的舉動相當奇怪。

 

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責任編輯：郭麗明

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