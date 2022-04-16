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【內房危機】昆明市促穩地價穩房價　調高住房公積金貸款額、降二套房首付比例

股市 16:56 2022/04/16

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昆明市發佈文件促進穩地價穩房價，提及調高住房公積金貸款額、降二套房首付比例。

再有內地城市放鬆房地產政策，昆明市發佈《昆明市人民政府辦公室關於促進房地產市場穩地價穩房價穩預期工作的意見》，當中提出紓解疫情期間房地產開發企業困難，鼓勵多種方式回遷安置，優化營商服務，優化住房金融服務，有效防範化解房地產市場風險，持續整治規範房地產市場秩序，做好房地產市場輿情引導等，從8個方面制定相關政策。文件又提到，要加大貨幣化安置力度、降低公積金購買二套房首付比例等。

在紓解疫情期間房地產開發企業困難方面，文件允許2021年6月1日至2022年12月31日期間繳納土地出讓價款的房地產項目延期60日繳納土地款；允許房地產開發企業緩繳城市基礎設施配套費。

文件並提到，要進一步簡化規劃審批程序，緩解房地產開發企業資金壓力；適度調高住房公積金貸款額度、降低購買二套住房首付款比例，加大對首套房、改善性住房等合理購房需求的支持力度。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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