【中美貿易戰】 中國延長 對美加徵關稅豁免期

自2018年中美國向中國商品加徵重稅，掀開中美貿易戰序幕。到了2022年，隨着美國貿易代表署（USTR）於3月末宣布，恢復352項中國輸美產品的「301條款」關稅豁免後，中國也於4 月15日公布，對美加徵關稅商品第七次排除延期清單。

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據中國財政部網站消息，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公布對美加征關稅商品第七次排除延期清單，對《國務院關稅稅則委員會關於對美加征關稅商品第五次排除延期清單的公告》（稅委會公告〔2021〕7號）中的相關商品，延長排除期限，自2022年4月17日至2022年11月30日，繼續不加征中國為反制美301措施所加征的關稅。

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其中，清單商品包括飼料用乳清、殺蟲劑，加工機床、切割機和鍛造機等工業用品，以及顯微鏡和核磁共振成像裝置零件。

中國商務部3月曾表示，在當前通膨持續走高、全球經濟復甦面臨挑戰的形勢下，希望美方從中美兩國消費者和生產者的根本利益出發，盡快取消全部對中加徵關稅。



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責任編輯：沈春生