【人行降準】瑞銀：降準幅度低於市場預期　1年期LPR下周三料降10點子

▲ 瑞銀指人行降準幅度或低於市場預期，預期1年期LPR下周三將下調10點子。

人行4月15日宣佈，將於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，額外多降0.25個百分點。瑞銀指由於部份小型銀行於去年12月的一次降準後已將存款準備金率降至5％，今次降準將主要影響大型及中型銀行，兩者存款準備金率於降準後料分別減至11.25厘及8.25厘。內地整體金融機構的加權平均存款準備金率，將由原來的8.4厘降至8.1厘。

今年料不再下調MLF

雖然於國務院日前提早預告降準下，降準已是市場預期之內，但瑞銀指0.25個百分點的降幅或令部份市場人士失望。瑞銀認為，美國聯儲局幾乎肯定會加快加息步伐，加上十年期美債息已高於十年期中國政府債券息率，故人行似乎不願下調政策利率。人行近期有關觀察成熟市場貨幣政策調整並平衡內部與外部需要的聲明，似乎亦已暗示了這點。基於上述原因，加上市場利率已處於低水平，瑞銀預期人行今年不會再降MLF利率。

人行4月15日維持1年期中期借貸便利（MLF）利率在2.85厘不變，但瑞銀指出，降準連同人行早前發出的聲明，料導致1年期LPR（貸款市場報價利率）於4月20日下調10點子。

瑞銀又預期，內地任何額外的寬鬆貨幣政策都將會透過進一步推動信貸增長的形式作出，人行所採取的措施可能包括額外降準或其他流動性工具、暫時放寬審慎監管，以及進一步放寬行業信貸控制。在人行放鬆幣策下，瑞銀料內地3月份信貸增長將顯著反彈且反彈勢頭可望持續，未來兩至三個月的社會融資規模增長預計會進一步反彈至約11％。

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