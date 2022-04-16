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【新冠疫苗】國藥控股母企國藥集團：中國生物兩款Omircon滅活疫苗獲香港臨床批件

股市 15:12 2022/04/16

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國藥控股 （01099） 母公司國藥集團在微博發文表示，近日由國藥集團中國生物北京生物制品研究所、武漢生物制品研究所研發的兩款新型冠狀病毒滅活疫苗（Omircon變異株，簡稱「O株」），獲得香港大學及醫管局港島西醫院聯網研究倫理委員會的審查同意，以及香港藥劑業及毒藥管理局的臨床試驗批件，正式獲準在香港開展新冠疫苗的序貫免疫臨床研究。

國藥集團指，自Omircon變種爆發以來，中國生物立即組織科研攻關團隊，啟動針對Omircon株疫苗的研發。所屬北京生物制品研究所、武漢生物制品研究所全力以赴開展科研攻關，第一時間研發了BIBP-新型冠狀病毒滅活疫苗（O株）、WIBP-新型冠狀病毒滅活疫苗（O株)，兩款疫苗均採用Omicron毒株接種於Vero細胞，經培養、滅活、純化、氫氧化鋁佐劑吸附制成。

公司續指，疫苗研制成功後，中國生物積極與香港大學開展合作，第一時間向香港研究中心提交了倫理申請和臨床試驗申請，並分別於4月12日和4月13日順利獲得倫理批準和臨床批件。

中國生物將採用隨機、雙盲、隊列研究的形式，在已完成2或3劑新冠疫苗接種的18歲及以上人群中進行序貫免疫臨床研究，評價BIBP-新型冠狀病毒滅活疫苗（O株）、WIBP-新型冠狀病毒滅活疫苗（O株)兩款疫苗的安全性和免疫原性。公司將積極深入高效推進Omicron新冠疫苗的臨床試驗工作，為能早日完成臨床試驗、正式投入使用全力以赴。

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港股 新冠肺炎 疫苗 藥劑業及毒藥管理局 香港 國藥控股（01099）

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