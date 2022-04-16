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【新冠疫苗】國藥、科興Omircon滅活疫苗　同日分別獲香港批准臨床試驗

股市 15:12 2022/04/16

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國藥控股 （01099） 母公司國藥集團周六在微博發文表示，近日由國藥集團中國生物北京生物制品研究所、武漢生物制品研究所研發的兩款新型冠狀病毒滅活疫苗（Omircon變異株，簡稱「O株」），獲得香港大學及醫管局港島西醫院聯網研究倫理委員會的審查同意，以及香港藥劑業及毒藥管理局的臨床試驗批件，正式獲準在香港開展新冠疫苗的序貫免疫臨床研究。

國藥指疫苗研制成功後，中國生物積極與香港大學開展合作，第一時間向香港研究中心提交了倫理申請和臨床試驗申請，並分別於4月12日和4月13日順利獲得倫理批準和臨床批件。中國生物將採用隨機、雙盲、隊列研究的形式，在已完成2或3劑新冠疫苗接種的18歲及以上人群中進行序貫免疫臨床研究，評價BIBP-新型冠狀病毒滅活疫苗（O株）、WIBP-新型冠狀病毒滅活疫苗（O株)兩款疫苗的安全性和免疫原性。

中生製藥 （01177） 持股15.03%的科興亦於同日公佈，SINOVAC科興Omicron戎株新冠病毒滅活疫苗在香港獲批臨床。科興表示，去年12月9日引進了香港大學分離的Omicron變異株樣本，此後科興積極推進Omicron株新冠疫苗的毒株、細胞基質、工藝質量研究。

科興稱臨床前研究結果顯示，科興Omicron變異株滅活疫苗在動物體內安全有效。在完成基於動物模型的安全性和有效性評價及臨床試驗設計後，於2月底開始陸續向多個國家和地區提交臨床申請。此次香港的臨床批件是SINOVAC科興Omicron戎株滅活疫苗獲得的首個臨床批件。

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港股 新冠肺炎 疫苗 藥劑業及毒藥管理局 香港 國藥控股（01099）

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